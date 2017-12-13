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Лионель Месси: не знаю, заживет ли когда-нибудь рана от поражения в финале ЧМ-2014

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о душевной травме после проигранного финала чемпионата мира-2014. Аргентинцы в дополнительное время уступили Германии со счетом 0:1.

"Я не знаю, заживет ли когда-нибудь эта рана. Нам просто придется жить с этим. Это останется навсегда.

Воспоминания о чемпионате мира очень хорошие и в то же время очень горькие из-за того, как он закончился и как все получилось", - цитирует Месси официальный сайт ФИФА.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 11:58
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