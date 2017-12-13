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Василий Уткин: Заболотный нужен, чтобы оттенять Дзюбу на скамейке

Комментатор Василий Уткин высказался относительно перехода нападающего "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит".

"Заболотный? Он нужен, чтобы оттенять Дзюбу на скамейке. Теперь понятно, что он будет сидеть на скамейке, и его не будут вызывать в сборную.

Его вызвали на матч с "Динамо", потому что больше никто не приехал. Вот такая простая история", - передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Заболотный Зенит
Сегодня, 12:05
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№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: dryhnozaurus
Интересно, а если Заболотный за весенние 10 матчей чемпионата забьет мячей 8, Вася наконец сознается, что он просто жирный чудак с ЧСВ?

Ему достаточно будет обрить свою жирную башку, лысина будет знатно оттенять его невостребованность в комментаторском деле.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:23) #
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online

Заболотный всегда был мечтой Манчини


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Интересно, а если Заболотный за весенние 10 матчей чемпионата забьет мячей 8, Вася наконец сознается, что он просто жирный чудак с ЧСВ?
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
у Васи последствия падения со стула laughing
Регистрация: 21.07.2011
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