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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: лучшие игроки 20-ти туров? Фернандеш, Фарфан, Миранчук и Промес
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал пятерых лучших по его мнению футболистов премьер-лиги после 20 туров.
"Лучшие игроки? Пожалуйста. Фернандеш, Кверквелия, Фарфан, Алексей Миранчук и, пожалуй, Промес.
Кто наиболее опасен из преследователей? Все четыре команды. И хорошо, что так много. Интереснее. У каждого своя стратегия, только на одного засмотрелся, из-за спины другой выскочил. Но надеемся только на себя, на хорошую подготовку и отсутствие травм", - передает слова Семина "Sportbox".
"Лучшие игроки? Пожалуйста. Фернандеш, Кверквелия, Фарфан, Алексей Миранчук и, пожалуй, Промес.
Кто наиболее опасен из преследователей? Все четыре команды. И хорошо, что так много. Интереснее. У каждого своя стратегия, только на одного засмотрелся, из-за спины другой выскочил. Но надеемся только на себя, на хорошую подготовку и отсутствие травм", - передает слова Семина "Sportbox".
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