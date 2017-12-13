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Юрий Семин: лучшие игроки 20-ти туров? Фернандеш, Фарфан, Миранчук и Промес

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал пятерых лучших по его мнению футболистов премьер-лиги после 20 туров.

"Лучшие игроки? Пожалуйста. Фернандеш, Кверквелия, Фарфан, Алексей Миранчук и, пожалуй, Промес.

Кто наиболее опасен из преследователей? Все четыре команды. И хорошо, что так много. Интереснее. У каждого своя стратегия, только на одного засмотрелся, из-за спины другой выскочил. Но надеемся только на себя, на хорошую подготовку и отсутствие травм", - передает слова Семина "Sportbox".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 12:37
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если брать все 20 туров,то Промес,Кокорин и Адриано,а если туров 10,то Семин прав.
Регистрация: 12.02.2013
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