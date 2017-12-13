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Сергей Прядкин: решение о введении стыковых матчей в РФПЛ было принято правильно

Введение стыковых матчей в чемпионат России себя оправдало, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Совсем непростая борьба внизу. Еще раз мы подтвердили правильность решения о введении стыковых матчей. Проходных матчей теперь нет, очень здорово, что мы приняли это решение.

И пока оно останется в силе, и по количеству стыков, и по количеству вылетающих", - сказал Прядкин на пресс-конференции.

Р-Спорт
Теги: Прядкин
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:38) #
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16 команд в Премьер лиге для России мало
Регистрация: 26.01.2017
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