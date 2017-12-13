Сергей Прядкин: решение о введении стыковых матчей в РФПЛ было принято правильно

Введение стыковых матчей в чемпионат России себя оправдало, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин."Совсем непростая борьба внизу. Еще раз мы подтвердили правильность решения о введении стыковых матчей. Проходных матчей теперь нет, очень здорово, что мы приняли это решение.И пока оно останется в силе, и по количеству стыков, и по количеству вылетающих", - сказал Прядкин на пресс-конференции.