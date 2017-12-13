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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сафонов: ЦСКА - идеальный вариант для Дзюбы
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных трансферах ЦСКА.
- Кого может ЦСКА приобрести, учитывая не лучшее финансовое положение?
- Никого.
- Слухи о возможном переходе Головина в английский клуб имеют под собой почву?
- Почву они имеют. Может быть, как раз продав его, они кого-то купят. Ведь чтобы кого-то купить, надо сначала кого-то продавать. А у них с деньгами на данный момент большие проблемы.
- Произойдет ли это в нынешнее зимнее трансферное окно?
- Раньше чемпионата мира он не уедет, потому что, не играя в другом клубе, может пропустить домашний мундиаль, а такое событие все-таки в России не каждый год проводится.
- Что вы думаете по поводу будущего Артема Дзюбы? В какой команде он мог бы заиграть?
- В той, где будет постоянно в составе.
- "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" – кто из них?
- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.
Спорт уик-энд
- Кого может ЦСКА приобрести, учитывая не лучшее финансовое положение?
- Никого.
- Слухи о возможном переходе Головина в английский клуб имеют под собой почву?
- Почву они имеют. Может быть, как раз продав его, они кого-то купят. Ведь чтобы кого-то купить, надо сначала кого-то продавать. А у них с деньгами на данный момент большие проблемы.
- Произойдет ли это в нынешнее зимнее трансферное окно?
- Раньше чемпионата мира он не уедет, потому что, не играя в другом клубе, может пропустить домашний мундиаль, а такое событие все-таки в России не каждый год проводится.
- Что вы думаете по поводу будущего Артема Дзюбы? В какой команде он мог бы заиграть?
- В той, где будет постоянно в составе.
- "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" – кто из них?
- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.
Спорт уик-энд
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