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Алексей Сафонов: ЦСКА - идеальный вариант для Дзюбы

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных трансферах ЦСКА.

- Кого может ЦСКА приобрести, учитывая не лучшее финансовое положение?

- Никого.

- Слухи о возможном переходе Головина в английский клуб имеют под собой почву?

- Почву они имеют. Может быть, как раз продав его, они кого-то купят. Ведь чтобы кого-то купить, надо сначала кого-то продавать. А у них с деньгами на данный момент большие проблемы.

- Произойдет ли это в нынешнее зимнее трансферное окно?

- Раньше чемпионата мира он не уедет, потому что, не играя в другом клубе, может пропустить домашний мундиаль, а такое событие все-таки в России не каждый год проводится.

- Что вы думаете по поводу будущего Артема Дзюбы? В какой команде он мог бы заиграть?

- В той, где будет постоянно в составе.

- "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" – кто из них?

- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.

Спорт уик-энд
Теги: ЦСКА Дзюба
Сегодня, 12:57
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29
(5)
№29 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какое счастье, что Дзюба больше не игрок Спартака!
Регистрация: 14.04.2008
№28 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
vertel,
не пойму о чем речь? Был такой футболист. а сейчас тренер -Олег Блохин.За почти полвека как я в футболе я общался со многими футболистами и тренерами,в том числе и из киевского "Динамо".но никто,понимаешь никто не сказал доброго слова о человеческих качествах великого футболиста Блохина. Чувствуешь разницу?
Регистрация: 20.02.2013
№27 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:09) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Прямое психологическое давление с угрозами на конкурента. Попахивает уже не административным кодексом.
Регистрация: 19.10.2008
№26 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жаден Артёмка , очень жаден . Идти на понижение зарплаты он не захотел , когда была возможность , в Локо , а теперь захочет ли ? А если и захочет , кому он нужен с поганым языком ? Думаю , вариантов два . первый - Бухаровский ( лавка , зарплата , покер- бухашка ) , второй - попытаться " вернуться " через условный Ростов , Рубин и тд ( но надо будет пахать ). Поглядим , что говорун - затейник выберет .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Скоро Зюбой малышей будут пугать, как бабайкой.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
особенно для болел коней ))
Регистрация: 26.07.2014
№23 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: капля никотина
Мож они парой на что-нибудь сподобятся?


На органы...
Регистрация: 26.01.2007
№22 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 13:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Верните Дзюбу в Спартак!
Артемка просто скучает по Федуну, Самедову, Тарасовке и борщу. Вот и не прет у него... .
Регистрация: 16.07.2016
№21 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
В Рубин он уйдет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:40) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: cska1971
Нам одного нигерийца нечем занять, зачем нам второй?

Мож они парой на что-нибудь сподобятся? Пилить, носить чего-нибудь. Шнырять по раздевалкам (негр на шухере - его не видно в темноте). Вам же сейчас деньги нужны?
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:08) # Болеет за:
«Краснодар»

Цитата: serega_user
- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.

Таких нападающих нам не надо) и дело даже не в его игре - человек он так себе

persevere Зачем ты пишешь чушь о человеческих достоинствах Дзюбы? Ты.что с ним лично знаком или делаешь выводы по статейкам из желтой прессы? Лично я знаком с людьми.с которыми общается Артем и никто ничего плохого о нем не говорил никогда..
Да, мы с ним лично не знакомы, но много ума не надо, чтобы так рассуждать после его фразы, брошенной в адрес Эмери о тренеришке. Где сейчас этот тренер и где Дзюба?
Регистрация: 13.11.2009
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (5)

Конармия не потянет его зряплатную ведомость. Так что будет и дальше бакланить на скамейке.
Регистрация: 6.10.2009
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: serega_user
Если Зенит 50% зп будет отдавать, то еще ладно.


100% зарплаты, другие накладные расходы и компенсация за моральный ущерб. И, всё равно, в жопу такие предложения. Нам одного нигерийца нечем занять, зачем нам второй?
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:29) #
  • +3
  •  (11)

смотрю, начали угрожать различным командам Дзюбой


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Ну если вспомнить какие нападающие были в ЦСКА: Оланаре, Траоре, да и Витиньо - последний хоть иногда голы забивает. То Дзюба был бы великолепным вариантом.
А с другой стороны Артемка был бы единственным (достоин занесения к книгу рекордов Гиннеса) игроков поигравшим в Спартаке, Зените и ЦСКА

поздно, Широков опередил


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:24) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Ну если вспомнить какие нападающие были в ЦСКА: Оланаре, Траоре, да и Витиньо - последний хоть иногда голы забивает. То Дзюба был бы великолепным вариантом.
А с другой стороны Артемка был бы единственным (достоин занесения к книгу рекордов Гиннеса) игроков поигравшим в Спартаке, Зените и ЦСКА


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Цитата: cska1971
Идите в жопу со своим Дзюбой...

Да возьмите Артема, должен же он где-то забить свою долю из 35 голов на пару с Кокориным.

А вы в курсе его финансовых аппетитов?) Если Зенит 50% зп будет отдавать, то еще ладно. Но я все-таки боюсь за атмосферу в клубе.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Идите в жопу со своим Дзюбой...

Да возьмите Артема, должен же он где-то забить свою долю из 35 голов на пару с Кокориным.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 13:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Уфа»
Дзюба айда в Уфу тока за учпачмаками!
Регистрация: 11.12.2017
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:12) #
  • -2
  •  (6)

Есть более идеальный - лесопилка в Ступино.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Одиссей
Лично я знаком с людьми.с которыми общается Артем и никто ничего плохого о нем не говорил никогда..


Ну, Вы же тоже на стороне о тех, с кем сами общаетесь, плохого не говорите? Так что, не аргумент...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нафиг нам не нужен Дзюба
Регистрация: 7.12.2017
№7 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: serega_user
- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.

Таких нападающих нам не надо) и дело даже не в его игре - человек он так себе

persevere Зачем ты пишешь чушь о человеческих достоинствах Дзюбы? Ты.что с ним лично знаком или делаешь выводы по статейкам из желтой прессы? Лично я знаком с людьми.с которыми общается Артем и никто ничего плохого о нем не говорил никогда..
Регистрация: 20.02.2013
№6 Написал: irv Курск (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (7)

Я думаю скоро настанет время, когда начнут доплачивать лишь бы хоть кто нибудь взял Дзюбу к себе


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА это уже совсем будет ступор для всех, про все клубы говорил Дзюба , но в ЦСКА он зарекался никогда не играть, хотя времена меняются, и это все-таки Артем Дзюба.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну да, в роли Траоре. Не вижу никакой разницы между Траоре и Зюбой в манере игры и мастерстве, если уместно это слово по отношению к лесным дремучим деревьям на пятом веку их жизни.

Сафонов, как бывший агент Зюбы пытается до сих пор принимать участие в судьбе иуды?
Дурак что ли....Зюба всех кинул, всех предал, он иуда плоть от плоти и давно забил на футбол и своих голубых кумиров.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (5)

Идите в жопу со своим Дзюбой...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
- Идеальный вариант для Дзюбы – это ЦСКА, потому что команде Гончаренко он необходим.

Таких нападающих нам не надо) и дело даже не в его игре - человек он так себе


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Так "зюбинг" скоро во всех командах посидит на лавке.
Регистрация: 14.09.2010
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