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Константин Кинчев: тренер ЦСКА мне не нравится, со Слуцким было внятнее все

Лидер группы "Алиса", болельщик ЦСКА Константин Кинчев прокомментировал выступление "армейцев" в текущем сезоне.

"Мне кажется, ЦСКА сейчас слабая, неукомплектованная по составу команда. Но на то есть объективные причины: Гинер стадион построил, а на остальное денег нет. В Лиге чемпионов "армейцы" выступили неплохо, достойно, но это так, череда случайностей и, допустим, не особое желание "Манчестера" играть. А так - состава-то нет.

Если Витиньо в основе играет, то это само за себя говорит. Если Вернблум вынужденно в центре нападения оказывается - это тоже о чём-то говорит. И тренер мне не нравится сейчас, со Слуцким было как-то внятнее всё", - передает слова Кинчева "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:32
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№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно вернется домой или в Англии попробует еще
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 14:06) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
При Лёне сейчас было бы еще сложнее


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:41) #
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  •  (2)

Ждем от Ганчаренко разбора музыкально-поэтической деятельности г-на Кинчева...
Регистрация: 26.01.2007
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