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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Кинчев: тренер ЦСКА мне не нравится, со Слуцким было внятнее все
Лидер группы "Алиса", болельщик ЦСКА Константин Кинчев прокомментировал выступление "армейцев" в текущем сезоне.
"Мне кажется, ЦСКА сейчас слабая, неукомплектованная по составу команда. Но на то есть объективные причины: Гинер стадион построил, а на остальное денег нет. В Лиге чемпионов "армейцы" выступили неплохо, достойно, но это так, череда случайностей и, допустим, не особое желание "Манчестера" играть. А так - состава-то нет.
Если Витиньо в основе играет, то это само за себя говорит. Если Вернблум вынужденно в центре нападения оказывается - это тоже о чём-то говорит. И тренер мне не нравится сейчас, со Слуцким было как-то внятнее всё", - передает слова Кинчева "Чемпионат".
"Мне кажется, ЦСКА сейчас слабая, неукомплектованная по составу команда. Но на то есть объективные причины: Гинер стадион построил, а на остальное денег нет. В Лиге чемпионов "армейцы" выступили неплохо, достойно, но это так, череда случайностей и, допустим, не особое желание "Манчестера" играть. А так - состава-то нет.
Если Витиньо в основе играет, то это само за себя говорит. Если Вернблум вынужденно в центре нападения оказывается - это тоже о чём-то говорит. И тренер мне не нравится сейчас, со Слуцким было как-то внятнее всё", - передает слова Кинчева "Чемпионат".
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