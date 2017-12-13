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Александр Мейтин: держали болельщиков ЦСКА на стадионе, не хотели, чтобы произошли стычки

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал проблемы на дерби "Спартак" - ЦСКА.

- Что скажете об организации выхода с трибуны болельщиков ЦСКА на матче со "Спартаком", который занял полтора часа? И почему болельщиков ЦСКА заставляли сдавать шарфы в камеру хранения?

- Про шарфы в первый раз услышал. Что же до организации входа на стадион, то мы должны были осуществить качественный досмотр. Проход где-то 15-20 секунд на человека. Сложная ситуация. Придите раньше, значит.

Выход тоже минут 50. Полиция из соображений безопасности держала болельщиков ЦСКА. Спартаковцы расходились очень медленно, не хотели, чтобы произошли стычки, - передает слова Мейтина "Советский спорт".
Теги: Мейтин ЦСКА
Сегодня, 13:40
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