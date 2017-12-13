Опрос:

Новости партнеров

РФПЛ со следующего сезона может сменить свой логотип

Российская премьер-лига в следующем сезоне может изменить логотип, передает "Матч ТВ".

– В сезоне-2018/19 мы планируем ребрендинг. Решения пока нет, но есть вероятность, что изменится логотип и название. Мы проводим серьезную работу, аналитику, фокус-группы, – сказал директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин.

– Наш бренд узнаваем, но мы хотим еще большей узнаваемости. Изменения точно будут, но какие именно будет решено на общем собрании, – добавил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Сегодня, 13:48
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
В качестве бренда для ассоциативного ряда с лигой РФПЛ, предлагаю сформировать поступательно восходящий на вершину кусок говна - и наши реалии на высшем уровне европейского футбола (ЛЧ) отражает, и некий путь к развитию (ЛЕ как максимум).


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
– Наш бренд узнаваем, но мы хотим еще большей узнаваемости.
joy
Какой брел прогнал Прядкин в качестве аргумента для распила на этом денег. У него вообще есть образование? Я в смысле знаний...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.