"СКА-Хабаровск" один из сборов проведет в Южной Корее

"СКА-Хабаровск" во время зимнего перерыва проведет два сбора в Турции и сбор в Южной Корее, передает официальный сайт дальневосточной команды.Первый сбор начнется 9 января в одном из отелей курортной зоны города Сиде и завершится 23-го января. На этом этапе работы у команды запланировано два спарринга – 16 и 22 января.Второй сбор состоится в Белеке с 28 января по 13 февраля. Запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей.Заключительный сбор в Южной Корее пройдет с 18 по 25 февраля.