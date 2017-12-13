Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: со Штоффельсхаусом понимания достичь не удалось

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о внутренней трансферной кухне.

– Усиление необходимо, конечно. За последний период "Локомотив" покинули 10 человек. Пришло меньшее число игроков, и зарплаты у них тоже меньше. На бюджете это сказалось позитивно, финансовая нагрузка снизилась, ситуация с долгами тоже заметно улучшилась.

Если хотим конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", "Краснодаром" и другими, разумеется, надо усиливаться. Насколько это получится, не готов ответить.

К тому же внутри клуба возникают порой разные мнения по тем или иным кандидатам на усиление. Для меня, допустим, безразлично, из какого клуба приходит футболист, какой он национальности и кто у него агент. Главное, чтобы был сильнее имеющихся в наличии, других критериев не существует. На деле, однако, не всегда получается именно так.

– Вам удалось достичь понимания по этому вопросу со спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом?

– Нет, не удалось. У нас разные позиции как по комплектованию, так и по пониманию должности спортивного директора. Когда он делает акцент только на селекционной работе, не контактируя при этом с главным тренером и не интересуясь его мнением, такое не кажется оправданным. А если еще есть тенденция к приглашению футболистов только от определенных агентов, это наводит на некоторые мысли.

А давление насчет того, кого из футболистов приглашать в команду, а кого нет, для меня неприемлемо. Была поставлена задача – мы ее выполняем: четыре выпускника школы "Локомотива" сегодня играют практически в стартовом составе.

Такие же задачи должны стоять перед спортивным директором, я считаю. И выполняться с той же эффективностью. В "Локомотиве", в конце концов, есть свои традиции. И пока я здесь работаю, буду их соблюдать, чего бы это ни стоило.

Разногласия с Геркусом? Это рабочая ситуация. Можно обсуждать любые вопросы, но в вмешиваться в мою работу, которую хорошо знаю, ни к чему. А трения всегда были, есть и будут, это естественный процесс. Как дальше пойдет – не знаю, надеюсь на конструктив.

Матч ТВ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 13:59
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Поло (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Семин
А если еще есть тенденция к приглашению футболистов только от определенных агентов, это наводит на некоторые мысли.



В Спартаке такая херня была лет 5 назад.. В результате только сейчас от половины этих дармоедов избавились, в чем, скорее всего, заслуга Родионова.
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (2)
online

а как тогда пилить, если все делать как Шпалыч говорит.
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну и фамилия )) Орлов точно не выговорит )
Регистрация: 26.07.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.