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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: со Штоффельсхаусом понимания достичь не удалось
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о внутренней трансферной кухне.
– Усиление необходимо, конечно. За последний период "Локомотив" покинули 10 человек. Пришло меньшее число игроков, и зарплаты у них тоже меньше. На бюджете это сказалось позитивно, финансовая нагрузка снизилась, ситуация с долгами тоже заметно улучшилась.
Если хотим конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", "Краснодаром" и другими, разумеется, надо усиливаться. Насколько это получится, не готов ответить.
К тому же внутри клуба возникают порой разные мнения по тем или иным кандидатам на усиление. Для меня, допустим, безразлично, из какого клуба приходит футболист, какой он национальности и кто у него агент. Главное, чтобы был сильнее имеющихся в наличии, других критериев не существует. На деле, однако, не всегда получается именно так.
– Вам удалось достичь понимания по этому вопросу со спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом?
– Нет, не удалось. У нас разные позиции как по комплектованию, так и по пониманию должности спортивного директора. Когда он делает акцент только на селекционной работе, не контактируя при этом с главным тренером и не интересуясь его мнением, такое не кажется оправданным. А если еще есть тенденция к приглашению футболистов только от определенных агентов, это наводит на некоторые мысли.
А давление насчет того, кого из футболистов приглашать в команду, а кого нет, для меня неприемлемо. Была поставлена задача – мы ее выполняем: четыре выпускника школы "Локомотива" сегодня играют практически в стартовом составе.
Такие же задачи должны стоять перед спортивным директором, я считаю. И выполняться с той же эффективностью. В "Локомотиве", в конце концов, есть свои традиции. И пока я здесь работаю, буду их соблюдать, чего бы это ни стоило.
Разногласия с Геркусом? Это рабочая ситуация. Можно обсуждать любые вопросы, но в вмешиваться в мою работу, которую хорошо знаю, ни к чему. А трения всегда были, есть и будут, это естественный процесс. Как дальше пойдет – не знаю, надеюсь на конструктив.
Матч ТВ
– Усиление необходимо, конечно. За последний период "Локомотив" покинули 10 человек. Пришло меньшее число игроков, и зарплаты у них тоже меньше. На бюджете это сказалось позитивно, финансовая нагрузка снизилась, ситуация с долгами тоже заметно улучшилась.
Если хотим конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", "Краснодаром" и другими, разумеется, надо усиливаться. Насколько это получится, не готов ответить.
К тому же внутри клуба возникают порой разные мнения по тем или иным кандидатам на усиление. Для меня, допустим, безразлично, из какого клуба приходит футболист, какой он национальности и кто у него агент. Главное, чтобы был сильнее имеющихся в наличии, других критериев не существует. На деле, однако, не всегда получается именно так.
– Вам удалось достичь понимания по этому вопросу со спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом?
– Нет, не удалось. У нас разные позиции как по комплектованию, так и по пониманию должности спортивного директора. Когда он делает акцент только на селекционной работе, не контактируя при этом с главным тренером и не интересуясь его мнением, такое не кажется оправданным. А если еще есть тенденция к приглашению футболистов только от определенных агентов, это наводит на некоторые мысли.
А давление насчет того, кого из футболистов приглашать в команду, а кого нет, для меня неприемлемо. Была поставлена задача – мы ее выполняем: четыре выпускника школы "Локомотива" сегодня играют практически в стартовом составе.
Такие же задачи должны стоять перед спортивным директором, я считаю. И выполняться с той же эффективностью. В "Локомотиве", в конце концов, есть свои традиции. И пока я здесь работаю, буду их соблюдать, чего бы это ни стоило.
Разногласия с Геркусом? Это рабочая ситуация. Можно обсуждать любые вопросы, но в вмешиваться в мою работу, которую хорошо знаю, ни к чему. А трения всегда были, есть и будут, это естественный процесс. Как дальше пойдет – не знаю, надеюсь на конструктив.
Матч ТВ
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