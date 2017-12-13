Юрий Семин: со Штоффельсхаусом понимания достичь не удалось

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о внутренней трансферной кухне.– Усиление необходимо, конечно. За последний период "Локомотив" покинули 10 человек. Пришло меньшее число игроков, и зарплаты у них тоже меньше. На бюджете это сказалось позитивно, финансовая нагрузка снизилась, ситуация с долгами тоже заметно улучшилась.Если хотим конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", "Краснодаром" и другими, разумеется, надо усиливаться. Насколько это получится, не готов ответить.К тому же внутри клуба возникают порой разные мнения по тем или иным кандидатам на усиление. Для меня, допустим, безразлично, из какого клуба приходит футболист, какой он национальности и кто у него агент. Главное, чтобы был сильнее имеющихся в наличии, других критериев не существует. На деле, однако, не всегда получается именно так.– Нет, не удалось. У нас разные позиции как по комплектованию, так и по пониманию должности спортивного директора. Когда он делает акцент только на селекционной работе, не контактируя при этом с главным тренером и не интересуясь его мнением, такое не кажется оправданным. А если еще есть тенденция к приглашению футболистов только от определенных агентов, это наводит на некоторые мысли.А давление насчет того, кого из футболистов приглашать в команду, а кого нет, для меня неприемлемо. Была поставлена задача – мы ее выполняем: четыре выпускника школы "Локомотива" сегодня играют практически в стартовом составе.Такие же задачи должны стоять перед спортивным директором, я считаю. И выполняться с той же эффективностью. В "Локомотиве", в конце концов, есть свои традиции. И пока я здесь работаю, буду их соблюдать, чего бы это ни стоило.Разногласия с Геркусом? Это рабочая ситуация. Можно обсуждать любые вопросы, но в вмешиваться в мою работу, которую хорошо знаю, ни к чему. А трения всегда были, есть и будут, это естественный процесс. Как дальше пойдет – не знаю, надеюсь на конструктив.