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Сергей Прядкин: если и запустим VAR, то только со следующего сезона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда стоит ожидать введение системы видеопомощи арбитрам в России.

"Чтобы запустить VAR, нужно получить разрешение, должны быть подготовлены арбитры, определённые технические работники. "Краснодар" оборудовал арену за счёт своих средств. Пока тестирование было в офлайне.

Если и запустим VAR, то только со следующего сезона. Пока не обсуждали вопрос, как это оборудование приобретать. Пока мы только поддержали предложение о введении видеоассистентов, - передает слова Прядкина "Советский спорт".
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:10
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