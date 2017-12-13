Игроки сборной Германии получат по 350 тысяч евро призовых за победу на ЧМ-2018

Футболисты сборной Германии получат по 350 тысяч евро, в случае победы на чемпионате мира в России, передает сайт Немецкого футбольного союза.За попадание в четвертьфинал каждому игроку бундестим будет полагаться по 75 тысяч евро, за выход в полуфинал - 125 тысяч, за третье место – 150 тысяч, за выход в финал – 200 тысяч.