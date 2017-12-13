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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: могли играть до конца мая, но заканчиваем 13-го числа
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал календарь чемпионата России, признав его весьма жестким.
"Календарь был поджат на две недели. Могли играть до конца мая, но заканчиваем 13 мая. Вы знаете, с чем это связано. С учетом матчей в еврокубках и сборной календарь РФПЛ очень жесткий и плотный. Но мы действуем строго в рамках регламента.
Специально взял выписку из инструкции УЕФА, цитирую: "Если температура ниже 15 градусов за 60 минут до начала матча, то делегат должен получить согласие представителей обеих команд. Если он его не получает, то судья должен отказаться от проведения матча".
Календарь составляет с участием всех клубов, встречаемся не по одному разу – это нужно понимать. Обсуждаем предложение проводить по 3-4 матча на выезде или дома подряд. Если клубы согласятся, то мы будем только за. Календарь – это очень сложный вопрос, который будет стоять всегда", - передает слова Прядкина "Матч ТВ".
"Календарь был поджат на две недели. Могли играть до конца мая, но заканчиваем 13 мая. Вы знаете, с чем это связано. С учетом матчей в еврокубках и сборной календарь РФПЛ очень жесткий и плотный. Но мы действуем строго в рамках регламента.
Специально взял выписку из инструкции УЕФА, цитирую: "Если температура ниже 15 градусов за 60 минут до начала матча, то делегат должен получить согласие представителей обеих команд. Если он его не получает, то судья должен отказаться от проведения матча".
Календарь составляет с участием всех клубов, встречаемся не по одному разу – это нужно понимать. Обсуждаем предложение проводить по 3-4 матча на выезде или дома подряд. Если клубы согласятся, то мы будем только за. Календарь – это очень сложный вопрос, который будет стоять всегда", - передает слова Прядкина "Матч ТВ".
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