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Криштиану Роналду хочет уменьшить сумму отступных по контракту с "Реалом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассчитывает уменьшить сумму отступных в своем контракта за досрочный разрыв соглашения, пишет El Chiringuito.

Руководство мадридцев хочет сохранить своего лидера в команде, однако Роналду не намерен продлевать действующий контракт.

Отношения игрока с руководством клуба обострились после того, как президент мадридцев Флорентино Перес заявил, что Неймару было бы легче получить "Золотой мяч", окажись он в "Реале".

Sportbox
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
зачем? такого гармоничного можно за любые бабки брать


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
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