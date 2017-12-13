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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" поздравил Александра Дюкова с 50-летним юбилеем
"Зенит" поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Александра Дюкова. Сегодня функционеру исполнилось 50 лет.
"Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем!", - пишет пресс-служба сине-бело-голубых.
"Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем!", - пишет пресс-служба сине-бело-голубых.
Сегодня председателю совета директоров «Зенита» исполняется 50 лет.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 13, 2017
Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем! pic.twitter.com/XHxKJbjk3P
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