"Зенит" поздравил Александра Дюкова с 50-летним юбилеем

Сегодня председателю совета директоров «Зенита» исполняется 50 лет.



Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем! pic.twitter.com/XHxKJbjk3P — ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 13, 2017

"Зенит" поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Александра Дюкова. Сегодня функционеру исполнилось 50 лет."Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем!", - пишет пресс-служба сине-бело-голубых.