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"Зенит" поздравил Александра Дюкова с 50-летним юбилеем

"Зенит" поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Александра Дюкова. Сегодня функционеру исполнилось 50 лет.

"Уважаемый Александр Валерьевич! Мы желаем Вам новых успехов и исключительно положительных эмоций от игры любимой команды. С юбилеем!", - пишет пресс-служба сине-бело-голубых.

Теги: Зенит Дюков
Сегодня, 15:19
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения, С Юбилеем! Все получится!
Регистрация: 15.12.2013
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