Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (5)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (5)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
03:52
Сергей Силкин: победа "Локомотива" над "Спартаком" стала бы для команды Семина зеленым светом к золоту (11)
Сергей Силкин: победа "Локомотива" над "Спартаком" стала бы для команды Семина зеленым светом к золоту (11)
Вчера, 22:57
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Вчера, 22:20
"Спортинг" может вернуть Слимани из "Лестера" (1)
"Спортинг" может вернуть Слимани из "Лестера" (1)
На улицах Краснодара появились баннеры с Игорем Шалимовым: спасибо за поддержку (фото)
На улицах Краснодара появились баннеры со словами благодарности в адрес болельщиков ФК "Краснодар", передает корреспондент Rusfootball.info.
На билбордах изображен главный тренер "быков" Игорь Шалимов. Напомним, "горожане" по итогам осенней части сезона занимают 4-е место в таблице премьер-лиги, отставая от 2-ой строчки всего на одно очко.
Ранее сообщалось, что в матче премьер-лиги с "Ахматом" после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи", после чего на арене была включена "глушилка" в виде шума. Позже представитель "Краснодара" извинился за подобные меры сотрудников стадиона.
На билбордах изображен главный тренер "быков" Игорь Шалимов. Напомним, "горожане" по итогам осенней части сезона занимают 4-е место в таблице премьер-лиги, отставая от 2-ой строчки всего на одно очко.
Ранее сообщалось, что в матче премьер-лиги с "Ахматом" после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи", после чего на арене была включена "глушилка" в виде шума. Позже представитель "Краснодара" извинился за подобные меры сотрудников стадиона.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.