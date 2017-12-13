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На улицах Краснодара появились баннеры с Игорем Шалимовым: спасибо за поддержку (фото)

На улицах Краснодара появились баннеры со словами благодарности в адрес болельщиков ФК "Краснодар", передает корреспондент Rusfootball.info.

На билбордах изображен главный тренер "быков" Игорь Шалимов. Напомним, "горожане" по итогам осенней части сезона занимают 4-е место в таблице премьер-лиги, отставая от 2-ой строчки всего на одно очко.

Ранее сообщалось, что в матче премьер-лиги с "Ахматом" после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи", после чего на арене была включена "глушилка" в виде шума. Позже представитель "Краснодара" извинился за подобные меры сотрудников стадиона.

Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 15:35
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ilovefootball
Кто проплатил? Шалимов или "Магнит"?

Покупатели магнита


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (1)

Кто проплатил? Шалимов или "Магнит"?
Регистрация: 18.03.2013
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