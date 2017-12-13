"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч рублей за оголившегося болельщика во время матча премьер-лиги со "Спартаком" (1:3)."По итогам матча "Спартак" - "Зенит" мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков "Зенита", который залез на ограждение, где находились болельщики "Зенита" и семейный сектор "Спартака".Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У "Зенита" это рецидив. "Зенит" наказан на 100 тысяч рублей", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.