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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (5)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (5)
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"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч рублей за оголившегося болельщика во время матча премьер-лиги со "Спартаком" (1:3).
"По итогам матча "Спартак" - "Зенит" мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков "Зенита", который залез на ограждение, где находились болельщики "Зенита" и семейный сектор "Спартака".
Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У "Зенита" это рецидив. "Зенит" наказан на 100 тысяч рублей", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Р-Спорт
"По итогам матча "Спартак" - "Зенит" мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков "Зенита", который залез на ограждение, где находились болельщики "Зенита" и семейный сектор "Спартака".
Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У "Зенита" это рецидив. "Зенит" наказан на 100 тысяч рублей", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Р-Спорт
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