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"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 100 тысяч рублей за оголившегося болельщика во время матча премьер-лиги со "Спартаком" (1:3).

"По итогам матча "Спартак" - "Зенит" мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков "Зенита", который залез на ограждение, где находились болельщики "Зенита" и семейный сектор "Спартака".

Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У "Зенита" это рецидив. "Зенит" наказан на 100 тысяч рублей", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Р-Спорт
Теги: Зенит Григорьянц
Сегодня, 15:50
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№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он просто показывал как нужно проносить фаера. это блыо очень актуально для болельщиков коней, вот он и подумал. что и здесь будет интересно, ошибся. бывает.


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
долбоеб болотный


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Болелы "косячат", а штрафуют клуб? Почему до сих пор клуб не может премировать болельщиков за соблюдение дисциплины? Это будет дешевле для клуба.

Да потому что болельщиков зенита не останется на стадионах


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 15:57) #
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Болелы "косячат", а штрафуют клуб? Почему до сих пор клуб не может премировать болельщиков за соблюдение дисциплины? Это будет дешевле для клуба.
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Я только не понял, а этот генндерный мусор не привлечён к уголовной ответственности? Ну, хотя бы к административной? А Зинка не будет его отлучать от своего тела? Безропотно заплатит штраф из народных денег?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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