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После матча "Спартак" - ЦСКА команды получили штраф на 1 млн рублей

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о последствиях матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (3:0).

"За использование и бросание пиротехники и за неправомерное поведение зрителей "Спартак" оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики – 100 тысяч.

ЦСКА оштрафован на 350 тысяч – за использование и бросание пиротехники, а также неправомерное поведение зрителей, и на 50 тысяч – за скандирование ненормативной лексики", – передает слова Григорьянца "СЭ".

Напомним, игра дважды останавливалась арбитрами из-за дыма от файеров.
Теги: Спартак ЦСКА Григорьянц
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Премия на новогодние каникулы smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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