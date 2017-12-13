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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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После матча "Спартак" - ЦСКА команды получили штраф на 1 млн рублей
Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о последствиях матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (3:0).
"За использование и бросание пиротехники и за неправомерное поведение зрителей "Спартак" оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики – 100 тысяч.
ЦСКА оштрафован на 350 тысяч – за использование и бросание пиротехники, а также неправомерное поведение зрителей, и на 50 тысяч – за скандирование ненормативной лексики", – передает слова Григорьянца "СЭ".
Напомним, игра дважды останавливалась арбитрами из-за дыма от файеров.
"За использование и бросание пиротехники и за неправомерное поведение зрителей "Спартак" оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики – 100 тысяч.
ЦСКА оштрафован на 350 тысяч – за использование и бросание пиротехники, а также неправомерное поведение зрителей, и на 50 тысяч – за скандирование ненормативной лексики", – передает слова Григорьянца "СЭ".
Напомним, игра дважды останавливалась арбитрами из-за дыма от файеров.
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