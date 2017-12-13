Месут Озил намерен продолжить карьеру в "Барселоне

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил хочет перейти в "Барселону", информирует Diario Sport.Сообщается, что агент футболиста уже провел переговоры с каталонским клубом."Канониры" готовы расстаться с немцем, если "Барселона" предложит за игрока приемлемую сумму.В этом сезоне немец провел 13 матчей в чемпионате Англии, забил два мяча и отдал 5 голевых передач.