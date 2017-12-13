Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Месут Озил намерен продолжить карьеру в "Барселоне

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил хочет перейти в "Барселону", информирует Diario Sport.

Сообщается, что агент футболиста уже провел переговоры с каталонским клубом.

"Канониры" готовы расстаться с немцем, если "Барселона" предложит за игрока приемлемую сумму.

В этом сезоне немец провел 13 матчей в чемпионате Англии, забил два мяча и отдал 5 голевых передач.
Теги: Озил Арсенал Барселона Трансферы
Сегодня, 18:12
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (1)
online

Для всех любителей футбола и ставок!!! Есть сайт с которым вы будете только в плюсе. Я с ними сотрудничаю больше чем пол года и они не подводили. Рекомендую!!! Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 13.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.