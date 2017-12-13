Икер Касильяс в зимнее трансферное окно покинет "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс зимой уйдет из клуба, передает A Bola. Сообщается, что в ближайшее время испанец объявит об этом официально.Напомним, что голкипер потерял место в стартовом составе португальцев в начале октября, а главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау объяснил это "плохой работой на тренировках". Скорее всего, Касильяс продолжит карьеру в МЛС.