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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Икер Касильяс в зимнее трансферное окно покинет "Порту"
Вратарь "Порту" Икер Касильяс зимой уйдет из клуба, передает A Bola. Сообщается, что в ближайшее время испанец объявит об этом официально.
Напомним, что голкипер потерял место в стартовом составе португальцев в начале октября, а главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау объяснил это "плохой работой на тренировках". Скорее всего, Касильяс продолжит карьеру в МЛС.
Напомним, что голкипер потерял место в стартовом составе португальцев в начале октября, а главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау объяснил это "плохой работой на тренировках". Скорее всего, Касильяс продолжит карьеру в МЛС.
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