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"Реал" проявляет интерес к Тибо Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа привлек внимание "Реала", передает The Independent.

Сообщается, что Куртуа еще не ответил "Челси" по поводу продления контракта, срок действия которого завершается летом 2019 года.

"Реал", как сообщалось ранее, также зимой намерен подписать голкипера "Атлетико" Кепу Аррисабалагу. Этот трансфер не исключает покупки Куртуа летом.
Теги: Куртуа Челси Реал Трансферы
Сегодня, 19:32
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