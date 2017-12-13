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Криштиану Роналду - в старте "Реала" на матч с "Аль-Джазирой

Стал известен состав "Реала" на полуфинальный матча клубного чемпионата мира против "Аль-Джазиры".

"Реал": Навас - Марселу, Начо, Варан, Хакими - Модрич, Каземиру, Ковачич - Иско - Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Моха, Карвахаль, Рамос, Кроос, Бэйл, Эрнандес, Васкес, Льоренте, Асенсио, Майораль, Сьос.
Теги: Реал
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 20:06) #
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