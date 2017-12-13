Криштиану Роналду - в старте "Реала" на матч с "Аль-Джазирой

Стал известен состав "Реала" на полуфинальный матча клубного чемпионата мира против "Аль-Джазиры".Навас - Марселу, Начо, Варан, Хакими - Модрич, Каземиру, Ковачич - Иско - Роналду, Бензема.Запасные: Касилья, Моха, Карвахаль, Рамос, Кроос, Бэйл, Эрнандес, Васкес, Льоренте, Асенсио, Майораль, Сьос.