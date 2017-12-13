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"Реал" лидирует по цене состава среди участников плей-офф Лиги чемпионов

"Реал" является самым дорогим клубом из всех участников плей-офф Лиги чемпионов по оценке портала transfermarkt.de.

Стоимость игроков "Реала" составляет 743,8 миллиона евро.

В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли "Барселона" (689,5 миллиона евро), "ПСЖ" (648,4), "Челси" (631,9) и "Манчестер Сити" (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают "Бешикташ" (114,1), "Шахтер" (103,1) и "Базель" (48,8).
Теги: Реал
Сегодня, 20:17
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№3 Написал: ciko39 (Сегодня, 20:36) #
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Регистрация: 13.12.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
я то понимаю что мы не прошли, но просто ради интереса...а наш состав?там ценник то только у Игоря, Алана, Марио, да и Головин (и то не знаю)

Их калькулятор не оперирует такими маленькими цифрами.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:23) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
я то понимаю что мы не прошли, но просто ради интереса...а наш состав?там ценник то только у Игоря, Алана, Марио, да и Головин (и то не знаю)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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