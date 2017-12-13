"Реал" лидирует по цене состава среди участников плей-офф Лиги чемпионов

"Реал" является самым дорогим клубом из всех участников плей-офф Лиги чемпионов по оценке портала transfermarkt.de.Стоимость игроков "Реала" составляет 743,8 миллиона евро.В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли "Барселона" (689,5 миллиона евро), "ПСЖ" (648,4), "Челси" (631,9) и "Манчестер Сити" (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают "Бешикташ" (114,1), "Шахтер" (103,1) и "Базель" (48,8).