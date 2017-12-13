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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (27)
"Реал" лидирует по цене состава среди участников плей-офф Лиги чемпионов
"Реал" является самым дорогим клубом из всех участников плей-офф Лиги чемпионов по оценке портала transfermarkt.de.
Стоимость игроков "Реала" составляет 743,8 миллиона евро.
В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли "Барселона" (689,5 миллиона евро), "ПСЖ" (648,4), "Челси" (631,9) и "Манчестер Сити" (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают "Бешикташ" (114,1), "Шахтер" (103,1) и "Базель" (48,8).
Стоимость игроков "Реала" составляет 743,8 миллиона евро.
В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли "Барселона" (689,5 миллиона евро), "ПСЖ" (648,4), "Челси" (631,9) и "Манчестер Сити" (629,5). Самыми дешевыми подборами игроков в весенней стадии главного еврокубка обладают "Бешикташ" (114,1), "Шахтер" (103,1) и "Базель" (48,8).
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