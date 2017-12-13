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Бывший полузащитник московского "Динамо" подскользнулся в душе и сломал палец

Бывший полузащитник московского "Динамо" Борис Тащи, ныне выступающий за "Дуйсбург", получил травму, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

24-летний игрок подскользнулся дома в душе и сломал большой палец ноги. Операции для украинца не потребуется.

Напомним, что Тащи принадлежал "Динамо" с 2011 по 2014 года, так и ни проведя ни одной игры.
Сегодня, 20:34
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