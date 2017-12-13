В Ирландии 16-летний футболис скончался во время матча

Tallaght teen Izzy Dezu, who died during an under 16s match yesterday, was "one of the most promising young players in the country" https://t.co/Nuo9W7BrT7 pic.twitter.com/cOpTeIdiNM — 98FM (@98FM) December 13, 2017

Игрок академии "Шелбурна" 16-летний Иззи Дезу скончался во время матча против "Сент-Кевин Бойс", сообщает клубная пресс-служба.Футболист рухнул на поле во втором тайме и потерял сознание.Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.