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В Ирландии 16-летний футболис скончался во время матча

Игрок академии "Шелбурна" 16-летний Иззи Дезу скончался во время матча против "Сент-Кевин Бойс", сообщает клубная пресс-служба.

Футболист рухнул на поле во втором тайме и потерял сознание.

Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.

Сегодня, 21:15
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