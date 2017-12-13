Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:12
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге
19:19
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (2)
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (2)
18:15
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (21)
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (21)
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (27)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (27)
В Ирландии 16-летний футболис скончался во время матча
Игрок академии "Шелбурна" 16-летний Иззи Дезу скончался во время матча против "Сент-Кевин Бойс", сообщает клубная пресс-служба.
Футболист рухнул на поле во втором тайме и потерял сознание.
Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.
Футболист рухнул на поле во втором тайме и потерял сознание.
Медицинский персонал команды попытался оказать ему первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где и скончался.
Tallaght teen Izzy Dezu, who died during an under 16s match yesterday, was "one of the most promising young players in the country" https://t.co/Nuo9W7BrT7 pic.twitter.com/cOpTeIdiNM— 98FM (@98FM) December 13, 2017
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.