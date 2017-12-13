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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" в ближайшее время могут поменяться игроками, информирует Corriere dello Sport.
Сообщается, что полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян отправится в миланский клуб на правах аренды. При этом манкунианцы арендуют хавбека итальянского клуба Жоау Мариу.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Мариу отдал 4 голевых паса в 11 поединках.
Сообщается, что полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян отправится в миланский клуб на правах аренды. При этом манкунианцы арендуют хавбека итальянского клуба Жоау Мариу.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Мариу отдал 4 голевых паса в 11 поединках.
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