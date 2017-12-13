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"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" в ближайшее время могут поменяться игроками, информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян отправится в миланский клуб на правах аренды. При этом манкунианцы арендуют хавбека итальянского клуба Жоау Мариу.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Мариу отдал 4 голевых паса в 11 поединках.
Теги: Мхитарян Интер Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 22:04
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