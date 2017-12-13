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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Даниел Старридж может переехать в Испанию
Нападающий "Ливерпуля" Даниел Старридж попал в сферу интересов "Бетиса" и "Валенсии", сообщает Daily Mail.
Форвард хочет поехать на чемпионат мира-2018 в составе сборной Англии, поэтому и подумывает сменить команду, чтобы иметь регулярную игровую практику.
В текущем сезоне Старридж провел 14 матче, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Форвард хочет поехать на чемпионат мира-2018 в составе сборной Англии, поэтому и подумывает сменить команду, чтобы иметь регулярную игровую практику.
В текущем сезоне Старридж провел 14 матче, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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