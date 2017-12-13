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Даниел Старридж может переехать в Испанию

Нападающий "Ливерпуля" Даниел Старридж попал в сферу интересов "Бетиса" и "Валенсии", сообщает Daily Mail.

Форвард хочет поехать на чемпионат мира-2018 в составе сборной Англии, поэтому и подумывает сменить команду, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В текущем сезоне Старридж провел 14 матче, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Теги: Старридж Ливерпуль Бетис Валенсия Трансферы
Сегодня, 22:23
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