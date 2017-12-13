Работы по строительству нового стадиона "Ромы" могут стартовать в марте 2018 года

Проектировщик Лука Монтуори рассказал, что в марте 2018 года могут начаться работы строительству нового стадиона "Ромы"."Мы убеждены, что 3-3,5 месяца – подходящие временные рамки. Если все будет хорошо, в марте мы получим одобрение и приступим к строительству. Также в марте мы узнаем, кто будет отвечать за возведение арены", - цитирует Монтуори Football Italia.Открытие арены должно состояться перед стартом сезона-2020/21.