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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Работы по строительству нового стадиона "Ромы" могут стартовать в марте 2018 года
Проектировщик Лука Монтуори рассказал, что в марте 2018 года могут начаться работы строительству нового стадиона "Ромы".
"Мы убеждены, что 3-3,5 месяца – подходящие временные рамки. Если все будет хорошо, в марте мы получим одобрение и приступим к строительству. Также в марте мы узнаем, кто будет отвечать за возведение арены", - цитирует Монтуори Football Italia.
Открытие арены должно состояться перед стартом сезона-2020/21.
"Мы убеждены, что 3-3,5 месяца – подходящие временные рамки. Если все будет хорошо, в марте мы получим одобрение и приступим к строительству. Также в марте мы узнаем, кто будет отвечать за возведение арены", - цитирует Монтуори Football Italia.
Открытие арены должно состояться перед стартом сезона-2020/21.
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