Чиро Иммобиле не будет дополнительно наказан за красную карточку

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле избежал дополнительной дисквалификации за красную карточку, полученную в матче 16-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:3), сообщает официальный сайт клуба.Форвард пропустит игру с "Аталантой", которая состоится 17 декабря, после чего сможет вернуться к играм в составе римлян.