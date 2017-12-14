Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Црвена Звезда" ушла от поражения в матче с "Партизаном"

Матч 22-го тура чемпионата Сербии "Партизан" – "Црвена Звезда" завершился вничью – 1:1.

Чемпионат Сербии

22-й тур

"Партизан" – "Црвена Звезда" – 1:1

Голы: Сума, 62 – с пенальти (1:0). Боаки, 84 (1:1).

"Партизан": В.Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич, Антонов, Сума (Илич, 72), Евтович (Радин, 21), Эвертон Луиз, Пантич, Тавамба, Ожегович (Йованович, 90+1).

"Црвена Звезда": Борян, Ф.Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Срнич (Б.Йовичич, 63), Дональд, Крстичич, Канга (Милияш, 90+2), Пешич, Боаки (Гобелич, 90).

Предупреждения: Тавамба, 5. Вуличевич, 14. Савич, 28. Остоич, 35. Ф.Стойкович, 51. Дональд, 75. Эвертон Луиз, 75.
Теги: Црвена Звезда Партизан
Сегодня, 00:07
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.