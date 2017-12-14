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Главный тренер "Партизана" - о матче с "Црвеной Звездой": в футболе нет места ненависти

Главный тренер "Партизана" Мирослав Джукич прокомментировал потасовку между фанатами на матче 22-го тура чемпионата Сербии с "Црвеной Звездой".

"Команды показали пример спортивного соперничества, и все должны следовать ему. Это два наших крупнейших клуба, однако мы должны развивать уважение между сторонами и уменьшать напряженности.

Нашим детям мы должны показывать пример спортивного соперничества, рыцарства. Футбол – это прекрасная вещь, где нет места ненависти", - передает слова Джукича Blic.
Теги: Партизан
Сегодня, 08:39
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