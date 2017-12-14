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Марсель Десайи: после ЧМ-2018 в России станет больше тех, кто захочет бороться с расизмом

Чемпион мира-1998 Марсель Десайи, являющийся послом фестиваля болельщиков ЧМ-2018, считает, что иностранные болельщики в России не столкнутся с проявлением расизма.

"ФИФА ясно дала понять, что такое не должно происходить на стадионах. Мы совершенно не принимаем таких вещей. На футбольных аренах все должны поддерживать друг друга, никакой дискриминации быть не может. Это - один из монументальных принципов. Люди должны понимать, что от расизма нужно избавляться.

Тем интереснее самой России будет принять такой турнир - столкнуться с наплывом болельщиков из разных стран. Многие приедут из Африки и Азии. Должен произойти культурный обмен. Думаю, после ЧМ-2018 точно станет больше тех, кто захочет бороться с расизмом", - передают слова Десайи "Известия".
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
после того как мерзкие нигеры в очередной раз покажут свою гнилую натуру, жалуясь на расизм после каждого проведенного соперником подката или сказанного слова, больше негролюбов не станет
и ваша культура нам не нужна, заруби себе это на носу, "француз"...
Регистрация: 19.03.2010
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