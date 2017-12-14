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Валерий Карпин прибыл для переговоров с руководством "Иртыша"

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин сегодня утром прибыл в Павлодар для встречи с руководителем области.

На ней стороны обсудят возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного "Иртыша", передает "Чемпионат".

Последние два месяца один из самых титулованных клубов Казахстана возглавлял Вячеслав Грозный, под его руководством "Иртыш" занял четвертое место в Премьер-лиге Казахстана.
Теги: Карпин
Сегодня, 09:04
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№4 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а второй Испанский клуб это Окжетпес был....
Регистрация: 25.01.2016
№3 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:35) #
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Интересное название Испанского клуба.
Регистрация: 2.03.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
попытка номер пять
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это для Валеры более реально..))) А то интересуются 2 Испанских клуба.. и все такое...))))
Регистрация: 23.01.2012
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