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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин прибыл для переговоров с руководством "Иртыша"
Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин сегодня утром прибыл в Павлодар для встречи с руководителем области.
На ней стороны обсудят возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного "Иртыша", передает "Чемпионат".
Последние два месяца один из самых титулованных клубов Казахстана возглавлял Вячеслав Грозный, под его руководством "Иртыш" занял четвертое место в Премьер-лиге Казахстана.
На ней стороны обсудят возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного "Иртыша", передает "Чемпионат".
Последние два месяца один из самых титулованных клубов Казахстана возглавлял Вячеслав Грозный, под его руководством "Иртыш" занял четвертое место в Премьер-лиге Казахстана.
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