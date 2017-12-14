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Наиль Измайлов: задача "Спартака" попасть в ЛЧ, но чемпионство тоже никто не отменял

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, что красно-белые намерены провести точечную работу в зимнее трансферное окно.

"Мы можем быть довольны результатами первой части чемпионата России. Совет директоров ставил перед командой задачу попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но задачу стать чемпионами тоже никто не отменял, для нас она стоит всегда.

Результат матча с ЦСКА (3:0)? Для "Спартака" это один из важнейших матчей сезона. Невзирая на результаты Лиги чемпионов, дерби всегда имеет важное значение. Команда становится сплоченнее, собранней, и ставит перед собой амбициозные задачи.

Основная задача в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава, с которым мы взяли золото в прошлом сезоне, поборемся и в этом. Мы будем работать точечно, ведь потенциальные новички должны усилить команду. Есть проблемы в определенных линиях, и мы будем работать над ними", - передает слова Измайлова "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 09:36
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5
(1)
№5 Написал: Egger ссср (Сегодня, 10:53) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Поло]Egger,
Ну, всю-то это ты перегибаешь, но 1-2 классных защитников надо найти. Желательно, чтобы один из них был крайним[/quote
[b][/b]Один защитник это мало.Кто прилично играет кроме Джикии? Все пенсионеры,лучшие матчи они давно отыграли. Не понимаю,почему Каррера им доверяет ?
Регистрация: 9.12.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Кир Мяс
с Локо будет битва за чемпионство, если Спартак выиграет, то далее преимущество в 5 очков Спартак сможет отбить, а если выиграет Локо, то 11 очков уже не отыгать

При этом выигрывать желательно в 2 мяча.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Поло (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (2)

Egger,
Ну, всю-то это ты перегибаешь, но 1-2 классных защитников надо найти. Желательно, чтобы один из них был крайним
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: Egger ссср (Сегодня, 09:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будем работать точечно? Необходимо перекраивать всю линию обороны , вот это и должно быть главной задачей в зимнее межсезонье.
Регистрация: 9.12.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:40) #
  • +1
  •  (3)

с Локо будет битва за чемпионство, если Спартак выиграет, то далее преимущество в 5 очков Спартак сможет отбить, а если выиграет Локо, то 11 очков уже не отыгать


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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