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Федор Чалов: Новый год проведу с семьей, традиции нарушать нельзя

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги 2017 года и рассказал, как будет отмечать Новый год.

"В целом год для меня получился очень хорошим. Попал в основу, начал забивать. Весной чувствовал, что нахожусь на своём месте, был уверен в себе. Да, в этом сезоне пока не идёт, но я не расстраиваюсь - рабочий момент. Со временем и опытом всё наладится, я уверен.

Ненадолго съезжу на море, а Новый год, как и обычно, проведу с семьёй. Традиции нарушать нельзя. 10 января выходим из отпуска, хотя к сезону я начну готовиться ещё раньше", - передает слова Чалова "Чемпионат".
Теги: Чалов
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Федя, уж берись за голову
понятно что стараешься.физически развит. но уж ооооооооочень медлителен
сейчас был период, когда больше всего надо было вкалывать и показывать себя
а то как получается - на твоё место выходит опорник.не повод ли задуматься?
плюс вообще почти не играешь же
а если вдруг случится чудо и кого-то зимой купят или арендуют, то ведь понятно что на твою позицию
соберись давай


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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