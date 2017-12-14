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Лионель Месси: удивлен тому, что сборная Чили не вышла на ЧМ-2018

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что удивлен непопаданием национальной команды Чили на чемпионата мира в России.

"Я удивлен тому, что сборная Чили не вышла на чемпионат мира-2018. Их национальная команда была чемпионом последних двух Кубков Америки. У них была отличная команда с очень хорошими игроками.

Это говорит о том, насколько сложным является южноамериканский отборочный турнир, где никто не отдаст тебе очки", - передает слова Месси "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Месси
Сегодня, 09:59
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