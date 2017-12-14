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В Туле довольны результатами "Арсенала"

"Арсенал" в целом доволен тем, как провел осеннюю часть нынешнего сезона чемпионата премьер-лиги, заявил спортивный директор тульского клуба Андрей Рудаков.

"В целом мы довольны тем, как провели осеннюю часть чемпионате. Если бы перед началом сезона нам сказали, что к зимнему перерыву у нас будет 25 очков и восьмое место в таблице, никто бы не возражал. В каких-то матчах мы могли рассчитывать на большее, однако где-то, наоборот, повезло нам. Так что все закономерно.

Теперь, исходя из наших возможностей, необходимо качественно провести трансферную кампанию и подготовиться к весенней части чемпионата. Плотность в турнирной таблице очень высокая, поэтому все будет решаться именно весной", - передает слова Рудакова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 10:28
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