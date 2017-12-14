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Аргентинский "Индепендьенте" выиграл Южноамериканский кубок

Аргентинский "Индепендьенте" одержал победу в розыгрыше Южноамериканского кубка 2017 года.

В финале в серии из двух матчей аргентинский клуб переиграл бразильский "Фламенго". Первая встреча завершилась со счетом 2:1, ответная - 1:1, передает RT.
Сегодня, 10:31
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