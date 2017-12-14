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Официально: финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая

Российский футбольный союз объявил о дате и месте проведения финала Кубка России сезона-2017/18.

Игра состоится на "Волгоград Арене" 9 мая. Встреча будет тестовой в преддверии ЧМ-2018.

Сегодня, 10:58
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