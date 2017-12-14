Официально: финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая

Финал Кубка России сезона 2017/2018 пройдет 9 мая в Волгограде! pic.twitter.com/EnrnRjBvCq — РФС (@official_rfs) December 14, 2017

Российский футбольный союз объявил о дате и месте проведения финала Кубка России сезона-2017/18.Игра состоится на "Волгоград Арене" 9 мая. Встреча будет тестовой в преддверии ЧМ-2018.