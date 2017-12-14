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"Анжи" подписал контракты с двумя воспитанниками академии

Защитники Юсуп Вагабов и Никита Чистяков подписали контракты с "Анжи", сообщает пресс-служба команды.

"Подписание контрактов с воспитанниками академии - это всегда волнительный и одновременно радостный момент.

И хотя вы, ребята, победой в Кубке РФС сделали определенный шаг в большой футбол, мы все-таки надеемся, что в будущем будете с достоинством представлять как ФК "Анжи", так и нашу академию.

Состоялось очень приятное событие и для "Анжи", и для вас самих, ваших родителей и, конечно, тренеров академии", - заявил директор академии Магомед Исаев.
Теги: Анжи
Сегодня, 11:00
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