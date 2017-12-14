Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В драке фанатов "Партизана" и "Црвены Звезды" пострадали около 20 человек (видео)

В драке фанатов "Партизана" и "Црвены Звезды" (1:1) после матча 22-го тура чемпионата Сербии пострадали около двадцати человек, информируют Novosti.rs.

Сообщается, что один из болельщик доставлен в больницу с ножевым ранением в спину. Его жизни ничего не угрожает.

Теги: Партизан Црвена Звезда
Сегодня, 11:26
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
первый комментарий смотрите. цз там не было


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Лучше бы Косово обратно отвоевали , чем друг другу eблетки поправлять

согласен
только и у нас то же самое - глотки готовы друг другу перегрызть из-за клубных эмблем


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (5)
online

Лучше бы Косово обратно отвоевали , чем друг другу eблетки поправлять
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: olegan кениг (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Две враждующие группировки дрались между собой(Партизан)......
Регистрация: 19.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.