В драке фанатов "Партизана" и "Црвены Звезды" пострадали около 20 человек (видео)

В драке фанатов "Партизана" и "Црвены Звезды" (1:1) после матча 22-го тура чемпионата Сербии пострадали около двадцати человек, информируют Novosti.rs.Сообщается, что один из болельщик доставлен в больницу с ножевым ранением в спину. Его жизни ничего не угрожает.