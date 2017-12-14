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Эмануэль Маммана: все мечтают о "Барселоне" и"Реале", а я счастлив здесь в "Зените"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью журналу Veja рассказал об ощущениях от петербургского клуба.

"Я все еще узнаю город и команду. "Зенит" - топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город красивый, постепенно обживаюсь.

Карьерные планы? Сейчас сделал важный шаг вперед. Думаю только о "Зените". Но хочу продолжать двигаться вперед. Все мечтают о "Барселоне", "Реале", "Челси". А я счастлив здесь и хочу показать себя с лучшей стороны.

Все меня хорошо приняли. Теперь уже могу сказать несколько слов по-русски. Но не учу язык. Зато немного говорю по-английски, с некоторыми общаюсь по-французски, понимаю итальянский. В общем общаемся, все хорошо.

Уровень чемпионата? Когда я сюда переходил, многие отзывались не очень хорошо. Но считаю, что чемпионат сильный, много организованных команд, хороших футболистов. Я доволен.

Что касается фанатов, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топовых команд. У "Зенита" очень яркая поддержка, современный стадион, который всегда полон, и это прекрасно", - сказал Маммана.

Советский спорт
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 12:10
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(2)
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:47) #
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online

То что Зенит меньше всех пропустил , есть заслуга арга. Качественный защ , лучший ЦЗ чемпионата.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 13:41) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
болел с детства короче он хотел сказать ))
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:36) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Нас и тут неплохо кормят.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже под пытками говорил! smile
Регистрация: 13.08.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (6)
online

В Реале с Барселоной столько не заплатят. Это действительно - большое счастье.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: baden69 (Сегодня, 12:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А язык учи, пригодится...
Регистрация: 31.08.2010
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