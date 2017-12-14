Эмануэль Маммана: все мечтают о "Барселоне" и"Реале", а я счастлив здесь в "Зените"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью журналу Veja рассказал об ощущениях от петербургского клуба."Я все еще узнаю город и команду. "Зенит" - топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город красивый, постепенно обживаюсь.Карьерные планы? Сейчас сделал важный шаг вперед. Думаю только о "Зените". Но хочу продолжать двигаться вперед. Все мечтают о "Барселоне", "Реале", "Челси". А я счастлив здесь и хочу показать себя с лучшей стороны.Все меня хорошо приняли. Теперь уже могу сказать несколько слов по-русски. Но не учу язык. Зато немного говорю по-английски, с некоторыми общаюсь по-французски, понимаю итальянский. В общем общаемся, все хорошо.Уровень чемпионата? Когда я сюда переходил, многие отзывались не очень хорошо. Но считаю, что чемпионат сильный, много организованных команд, хороших футболистов. Я доволен.Что касается фанатов, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топовых команд. У "Зенита" очень яркая поддержка, современный стадион, который всегда полон, и это прекрасно", - сказал Маммана.