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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марсель Десайи: обмен спортивным опытом на ЧМ-2018 позволит России стать еще лучше
Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи считает, что чемпионат мира-2018? поможет жителям России изменить свое сознание.
– На самом деле очень важно, что спорт и футбол помогают открыть разум. К вам в страну приезжает много гостей со всего света. Многие русские начали учить английский язык, интересоваться культурой других стран. Вы смогли адаптироваться к тому, что вам предстоит принять. Новые культурные и умственные открытия, обмен спортивным опытом позволят России становиться еще лучше.
– Лично вы как себя чувствуете в нашей стране?
– Ну я все-таки просто турист, который наслаждается всем лучшим в России. Речь идет и о замечательной культуре, и о вкуснейшей кухне. Мне больше интересно то, что сами россияне смогут изменить свое сознание. Мы были в ЮАР, в Бразилии, и это был культурный шок. А теперь речь идет о России. Повторюсь, важно, что благодаря турниру и, в частности, фан-зонам произойдет обмен – культурный, интеллектуальный, гастрономический. Да какой хотите!
– Что вам больше всего нравится в России?
– История, конечно. Ваша история – она потрясающая. Кстати, впервые я оказался в вашей стране, когда мне было 17 лет. Правда, сейчас этот город уже называется по-другому. Прошло много времени, и я реально вижу положительные изменения в России. Ваша страна производит впечатление стабильной. Все эти изменения позволили России встречать такой праздник, как чемпионат мира.
Известия
– На самом деле очень важно, что спорт и футбол помогают открыть разум. К вам в страну приезжает много гостей со всего света. Многие русские начали учить английский язык, интересоваться культурой других стран. Вы смогли адаптироваться к тому, что вам предстоит принять. Новые культурные и умственные открытия, обмен спортивным опытом позволят России становиться еще лучше.
– Лично вы как себя чувствуете в нашей стране?
– Ну я все-таки просто турист, который наслаждается всем лучшим в России. Речь идет и о замечательной культуре, и о вкуснейшей кухне. Мне больше интересно то, что сами россияне смогут изменить свое сознание. Мы были в ЮАР, в Бразилии, и это был культурный шок. А теперь речь идет о России. Повторюсь, важно, что благодаря турниру и, в частности, фан-зонам произойдет обмен – культурный, интеллектуальный, гастрономический. Да какой хотите!
– Что вам больше всего нравится в России?
– История, конечно. Ваша история – она потрясающая. Кстати, впервые я оказался в вашей стране, когда мне было 17 лет. Правда, сейчас этот город уже называется по-другому. Прошло много времени, и я реально вижу положительные изменения в России. Ваша страна производит впечатление стабильной. Все эти изменения позволили России встречать такой праздник, как чемпионат мира.
Известия
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