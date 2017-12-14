Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Президент "Урала": Федун хочет похоронить футбол в стране и ездить вокруг Москвы?

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался относительно предложения председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна о реформировании РФПЛ.

"Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?

Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной, потом такого не будет, и в конце ноября - начале декабря спокойно могут играть и "Краснодар", и "Ростов", и "Ахмат", и "Зенит" с его раздвижной крышей.

По календарю надо думать и разговаривать – "Тосно" может арендовать "Крестовский", с "Амкаром" мы можем играть в одном туре в манеже. Всё это учитывать тяжело, я понимаю, но всё это можно сделать. Футболисты не должны играть в "-10" и "-15", людям же некомфортно на стадионе", - передает слова Иванова "Чемпионат".
Теги: Урал Федун
Сегодня, 12:35
Напечатать
13
(10)
№13 Написал: SVN (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (0)
online

а почему Урал занимает последнее место в чемпионате по посещаемости в домашних матчах господин Иванов?всего 4576.Даже на Тосно ходит 6382.
Регистрация: 22.10.2016
№12 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЛОЛ, нах футбольная команда на шее области, когда медсестры в больницы пятнашку имеют.
Регистрация: 10.12.2017
№11 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: FERRUM2007
Федун хочет убить договорные матчи и говноигры в чемпионате, конечно владельцы подобных клубов кто существует за счет договорных игр будут против

у нас просто будет говночемпионат, результаты которого будут интересны только Москве, Питеру и Краснодару

А сейчас она кому интересна или команды из других регионов претендуют на что-то? Разовый Ростов, так он и при схеме Федуна может выстрелить при честном спортивном принципе, что в данном случае подвергается большему сомнению чем сама схема.
Регистрация: 30.08.2009
№10 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (3)
online

вопрос президенту Урала:
что у вас там с посещаемостью?
неужели можно убить то, что уже убито?

имхо, вот здесь и нужна сильная рука:
в Новосибирске, Томске и т.п. нужно поднимать до высшей лиги виды спорта, соответсвующие климату: мини-футбол, волейбол, баскетбол, хоккей.
во Владикавказе, Воронеже, Волгограде сделать все, чтобы команды доросли до уровня РПЛ: там будут люди ходить по 15-30 тыс человек на матч, а не по 4!

у нас же: в Сочи занимаются хоккеем(ну еще куда ни шло - стадион обеспечит нужный климат), а в Томи никак не могут прожить без футбола на траве...


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо никого сокращать. Еще пару лет титанических усилий правительства и они сами отвалятся... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 13:26) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
в конце ноября - начале декабря спокойно могут играть и "Краснодар", и "Ростов", и "Ахмат", и "Зенит" с его раздвижной крышей.

В ноябре и декабре в Ростове и Краснодаре конечно теплей, но какого хера мы должны весь летний футбольный сезон сидеть дома и смотреть футбол по телеку, из за того, что в сибири кто то решил что у них нормальные условия для футбола? В южных городах зимой тоже посещаемость низкая и клубы будут терять прибыль. Опять же на газон нагрузка возрастает при холодной погоде. Оборудуйте свои стадионы и создавайте условия, чтобы там можно было играть зимой. Это ваши трудности и не надо их на других перекладывать! Идиот тут тот, кто допустил в ПЛ клубы, условия которых не позволяют проводить матчи на должном уровне в течении сезона.
Мы в КХЛ не лезем.
Регистрация: 10.04.2011
№7 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (2)

С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?


14 клубов - 154 футболиста основы, не говоря уж о запасных, получается порядка 200 футболистов. А то что наши "игроки" не могут конкурировать с иностранцами тут Федун не виноват (у ЦСКА в ЛЧ 11 русских играло с МЮ). Также можно сказать "16 клубов - 96 футболистов, а где играть остальным?"
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: FERRUM2007
Федун хочет убить договорные матчи и говноигры в чемпионате, конечно владельцы подобных клубов кто существует за счет договорных игр будут против

у нас просто будет говночемпионат, результаты которого будут интересны только Москве, Питеру и Краснодару
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Раздвижная крыша -это умно и прекрасно,
а вот манеж- вааще все переламаются
Регистрация: 14.09.2010
№4 Написал: FERRUM2007 (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (20)

Федун хочет убить договорные матчи и говноигры в чемпионате, конечно владельцы подобных клубов кто существует за счет договорных игр будут против
Регистрация: 11.11.2007
№3 Написал: interested (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Это всё эмоции. Федун хоть обеспокоен ситуацией и предлагает план её изменения, а Иванов только пиарится на критике известного футбольного предпринимателя.
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Хабаровску и Томску надо 15 туров домашних
в июне-июле проводить !
Регистрация: 14.09.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:39) #
  • -5
  •  (21)
Болеет за:
«Сибирь»
А что, боишься, что Ахмат будет в верхней части таблицы, а Урал останется в нижней? Как тогда торговать очками?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.