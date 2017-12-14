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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала": Федун хочет похоронить футбол в стране и ездить вокруг Москвы?
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался относительно предложения председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна о реформировании РФПЛ.
"Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?
Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной, потом такого не будет, и в конце ноября - начале декабря спокойно могут играть и "Краснодар", и "Ростов", и "Ахмат", и "Зенит" с его раздвижной крышей.
По календарю надо думать и разговаривать – "Тосно" может арендовать "Крестовский", с "Амкаром" мы можем играть в одном туре в манеже. Всё это учитывать тяжело, я понимаю, но всё это можно сделать. Футболисты не должны играть в "-10" и "-15", людям же некомфортно на стадионе", - передает слова Иванова "Чемпионат".
"Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?
Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной, потом такого не будет, и в конце ноября - начале декабря спокойно могут играть и "Краснодар", и "Ростов", и "Ахмат", и "Зенит" с его раздвижной крышей.
По календарю надо думать и разговаривать – "Тосно" может арендовать "Крестовский", с "Амкаром" мы можем играть в одном туре в манеже. Всё это учитывать тяжело, я понимаю, но всё это можно сделать. Футболисты не должны играть в "-10" и "-15", людям же некомфортно на стадионе", - передает слова Иванова "Чемпионат".
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