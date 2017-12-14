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Вячеслав Колосков: финал Кубка России нужно навечно записать в "Лужники"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выбор места проведения Кубка России 2018 года. Финал состоится 9 мая на "Волгоград-Арене".

"В Волгограде давно не было серьезных мероприятий. В той же Казани или в Сочи были матчи Кубка конфедераций, сборная там играла. Были и матчи национальной команды в Краснодаре и Грозном. Так что выбор Волгограда логичен, это город хороший, со славными футбольными традициями. Город-герой.

Однако моя позиция, так я считал всегда, нужно навечно записать, что финал Кубка России проводится в Москве на стадионе "Лужники". Так было до меня, так было 26 лет при мне, хотелось бы, чтобы так было и сейчас.

"Лужники" отремонтировали, все со стадионом в порядке. Так будет лучше для турнира, это придаст Кубку большую значимость, больший престиж. Финал турнира проводится в столице. Но и выбор Волгограда - это тоже неплохо", - приводит слова Колоскова "Спорт день за днем".
Теги: Колосков
Сегодня, 13:06
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№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
деловой, а чем другие города хуже. что то из области москва для москвичей. и ещё хотят популяризации футбола в стране
Регистрация: 21.07.2011
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