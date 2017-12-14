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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Колосков: финал Кубка России нужно навечно записать в "Лужники"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выбор места проведения Кубка России 2018 года. Финал состоится 9 мая на "Волгоград-Арене".
"В Волгограде давно не было серьезных мероприятий. В той же Казани или в Сочи были матчи Кубка конфедераций, сборная там играла. Были и матчи национальной команды в Краснодаре и Грозном. Так что выбор Волгограда логичен, это город хороший, со славными футбольными традициями. Город-герой.
Однако моя позиция, так я считал всегда, нужно навечно записать, что финал Кубка России проводится в Москве на стадионе "Лужники". Так было до меня, так было 26 лет при мне, хотелось бы, чтобы так было и сейчас.
"Лужники" отремонтировали, все со стадионом в порядке. Так будет лучше для турнира, это придаст Кубку большую значимость, больший престиж. Финал турнира проводится в столице. Но и выбор Волгограда - это тоже неплохо", - приводит слова Колоскова "Спорт день за днем".
"В Волгограде давно не было серьезных мероприятий. В той же Казани или в Сочи были матчи Кубка конфедераций, сборная там играла. Были и матчи национальной команды в Краснодаре и Грозном. Так что выбор Волгограда логичен, это город хороший, со славными футбольными традициями. Город-герой.
Однако моя позиция, так я считал всегда, нужно навечно записать, что финал Кубка России проводится в Москве на стадионе "Лужники". Так было до меня, так было 26 лет при мне, хотелось бы, чтобы так было и сейчас.
"Лужники" отремонтировали, все со стадионом в порядке. Так будет лучше для турнира, это придаст Кубку большую значимость, больший престиж. Финал турнира проводится в столице. Но и выбор Волгограда - это тоже неплохо", - приводит слова Колоскова "Спорт день за днем".
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