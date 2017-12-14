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Дмитрий Торбинский может стать игроком кипрского "Пафоса"

Бывший полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру на Кипре, передает goal.philenews.com.

Президент клуба "Пафос" Христос Гликес подтвердил, что 33-летний россиянин уже находится в команде.

"Торбинский тренируется с нами. Он пройдет медобследование, а затем тренер решит, останется ли он с нами. Все идет к этому", - отметил Гликес.
Теги: Торбинский
Сегодня, 13:11
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№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
красивый городишко, лучшие пляжи на Кипре...
а какое там мизе готовят....

мне не понравилось, Протарас и АяНапа покруче будут. И мезе мне на Пафосе тоже не понравилось)))
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну а чего...ничего толкового в РФПЛ ему не грозит
а европу не уедет
а кипр - и курорт.и футбол в удовольствие


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
красивый городишко, лучшие пляжи на Кипре...
а какое там мизе готовят....
Регистрация: 22.08.2007
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