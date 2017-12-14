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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Торбинский может стать игроком кипрского "Пафоса"
Бывший полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру на Кипре, передает goal.philenews.com.
Президент клуба "Пафос" Христос Гликес подтвердил, что 33-летний россиянин уже находится в команде.
"Торбинский тренируется с нами. Он пройдет медобследование, а затем тренер решит, останется ли он с нами. Все идет к этому", - отметил Гликес.
Президент клуба "Пафос" Христос Гликес подтвердил, что 33-летний россиянин уже находится в команде.
"Торбинский тренируется с нами. Он пройдет медобследование, а затем тренер решит, останется ли он с нами. Все идет к этому", - отметил Гликес.
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