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РФПЛ представила расписание на весеннюю часть сезона

Стало известно расписание матчей на 21-23 тур российской Премьер-Лиги.





Сегодня, 13:55
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(0)
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:00) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
Вот он, календарь во всей красе: 3-го марта друг с другом играет юг РФПЛ - Краснодар-Ростов.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Локо и Спартак - это будет игра за чемпионство

И по окончании матча сразу назначить чемпиона, это круто.
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Локо и Спартак - это будет игра за чемпионство

Что у тебя вместо мозгов?
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:46) #
  • +2
  •  (10)

Локо и Спартак - это будет игра за чемпионство


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
К тому времени РФС поторопит весну, и все будет тип-топ.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
СКА=Урал=Арсенал=Уфа=Амкар=игра в марте===там же зима будет,специально что ли делают,чтоб матчи переносили rage
Регистрация: 15.04.2009
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