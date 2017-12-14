В "Реале Сосьедад" подозревают сотрудников "Зенита" в проносе файеров на стадион

Президент "Реала Сосьедад" Хокин Аперрибай высказал свои соображения по поводу использования файеров фанатами "Зенита" на матче Лиге Европы (1:3)."В прошлый четверг был настоящий позор. Мы увеличили количество сотрудников безопасности и каждый русский болельщик был тщательно досмотрен перед заходом на стадион.У нас есть веские основания подозревать, что им передали пиротехнику сотрудники "Зенита", которые не подвергались обыску. Мы уже сообщили дисциплинарному комитету УЕФА, надеемся, они примут меры.Мы никого не обвиняем, просто высказали свое подозрение, ведь если УЕФА будет проводить расследование, мы будем оштрафованы", – передает слова Аперрибая AS.