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В "Реале Сосьедад" подозревают сотрудников "Зенита" в проносе файеров на стадион

Президент "Реала Сосьедад" Хокин Аперрибай высказал свои соображения по поводу использования файеров фанатами "Зенита" на матче Лиге Европы (1:3).

"В прошлый четверг был настоящий позор. Мы увеличили количество сотрудников безопасности и каждый русский болельщик был тщательно досмотрен перед заходом на стадион.

У нас есть веские основания подозревать, что им передали пиротехнику сотрудники "Зенита", которые не подвергались обыску. Мы уже сообщили дисциплинарному комитету УЕФА, надеемся, они примут меры.

Мы никого не обвиняем, просто высказали свое подозрение, ведь если УЕФА будет проводить расследование, мы будем оштрафованы", – передает слова Аперрибая AS.
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 14:29
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(3)
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
из-за этого оба раза и проиграли что ли ? ))

Плюсанул.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
из-за этого оба раза и проиграли что ли ? ))
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
У нас есть веские основания подозревать, что им передали пиротехнику сотрудники "Зенита", которые не подвергались обыску

и только кепоченог по старинке...
Цитата: Кепончег УЕФА
для удовольствия пихают в свои пердаки фаеры, много фаеров, много анального удовольствия
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
а вы все равно будете оштрафованы
доказательств нет - значит сами плохо досматривали
в России то бывали "специфичные" случаи проноса
в общем кратко и ясно.если файера были - значит недосмотр


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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