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Владимир Путин: уверен, к ЧМ-2018 все будет сделано в срок и качественно

Президент России Владимир Путин высказался о подготовке к ЧМ-2018 на ежегодной пресс-конференции.

"У нас большой опыт успешного проведения крупных соревнований. Кубок конфедераций был проведен на самом высоком уровне. Для нас очень важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку к турниру.

Все идет по графику, но объективности ради надо сказать, что из 12 стадионов в 11 городах в одном есть двухмесячное отставание. Но это все поправимо. Уверен, все будет сделано в срок и качественно", – передает слова Путина ТАСС.

Он также отметил, что меньше половины бюджета турнира – это бюджетные средства, остальное – частные вложения.

"При этом госсредства, как и при подготовке к Олимпийским играм в Сочи, расходуются и будут расходоваться, прежде всего, на подготовку инфраструктуры – дорог, аэропортов и так далее", – уточнил президент.
Теги: Путин
Сегодня, 14:53
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