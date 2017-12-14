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Сергей Прядкин: в стратегии развития футбола предусмотрена возможность сокращения команд

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался относительно предложенных президентом "Спартака" Леонидом Федуном реформ.

"Всё очевидно. Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле – вопросы с календарём есть, и их надо решать. Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец "Спартака", но получалось, что один клуб на определённом отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.

После 20-го тура мне позвонил генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг – обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы всё с коллегам проговорить, но не надо забывать, что в нынешнем формате чемпионата есть очерёдность "дома-выезд". Если мы меняем схему, тот же "Краснодар" зимой три подряд матча проведёт дома, а в весенней части, когда всё решается, – три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем не простые выезды.

В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить. Этот вопрос рассматривался, но если руководитель одного из наших ведущих клубов поднял тему, обсудим её ещё раз.

По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семёркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось", - цитирует Прядкина "СЭ".
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:57
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№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:14) #
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Поражает интеллект футбольных деятелей в нашей стране. Они себя слышат вообще? Они ведь составляют стратегию развития футбола путем сокращения участников процесса!]))
Возникает вопрос: что развивают эти граждане и какова цель такой стратегии? Полное уничтожение? Интересно в ФИФА знают о таких революционных новациях в развитии футбола?
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:52) #
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Для России надо 20 команд,как в Европе
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Предлагаю проводить чемпионат в 8 кругов и только среди московских команд и Зенита! Ну еще можно впихнуть Краснодар. Остальные идут на)(уй, а точнее играют в хоккей. smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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