Сергей Прядкин: в стратегии развития футбола предусмотрена возможность сокращения команд

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался относительно предложенных президентом "Спартака" Леонидом Федуном реформ.
"Всё очевидно. Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле – вопросы с календарём есть, и их надо решать. Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец "Спартака", но получалось, что один клуб на определённом отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.
После 20-го тура мне позвонил генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг – обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы всё с коллегам проговорить, но не надо забывать, что в нынешнем формате чемпионата есть очерёдность "дома-выезд". Если мы меняем схему, тот же "Краснодар" зимой три подряд матча проведёт дома, а в весенней части, когда всё решается, – три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем не простые выезды.
В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить. Этот вопрос рассматривался, но если руководитель одного из наших ведущих клубов поднял тему, обсудим её ещё раз.
По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семёркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось", - цитирует Прядкина "СЭ".
"Всё очевидно. Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле – вопросы с календарём есть, и их надо решать. Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец "Спартака", но получалось, что один клуб на определённом отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.
После 20-го тура мне позвонил генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг – обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы всё с коллегам проговорить, но не надо забывать, что в нынешнем формате чемпионата есть очерёдность "дома-выезд". Если мы меняем схему, тот же "Краснодар" зимой три подряд матча проведёт дома, а в весенней части, когда всё решается, – три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем не простые выезды.
В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить. Этот вопрос рассматривался, но если руководитель одного из наших ведущих клубов поднял тему, обсудим её ещё раз.
По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семёркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось", - цитирует Прядкина "СЭ".
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